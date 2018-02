Comment désinstaller le jailbreak Electra sans restaurer [Tutoriel]

Suite à la sortie de la version finale du jailbreak Electra pour iOS 11, vous êtes plusieurs à nous rapporter des erreurs, entre autres problèmes. Il existe une façon assez simple pour supprimer ce jailbreak sans avoir à restaurer votre iPhone/iPad.

Tutoriel désinstallation Electra

Les étapes suivantes sont à réaliser à partir de l’application iTerminal à télécharger gratuitement sur l’App Store (pas besoin de la version payante).

Étape 1 : Ouvrez iTermnial et établissez une connexion SSH en utilisant les détails suivants :

Nickname : ne mettez rien

: ne mettez rien Host Name : votre adresse IP Wi-Fi

: votre adresse IP Wi-Fi Port : 2222

: 2222 User Name : root

: root Password : alpine

Étape 2 : Appuyez sur Connect pour entrer dans le terminal.

Étape 3 : Tapez la commande suivante et exécutez-la : bash /bootstrap/unjailbreak.sh – si cela ne fcontionne pas, essayez cette autre commande : ssh /bootstrap/unjailbreak.sh. Il est important de respecter l’espace entre bash et le / – ou encore celui entre ssh et le /.

Étape 4 : Attendez que le processus de suppression soit terminé, retournez à l’écran d’accueil et vérifiez que l’application est supprimée. Sinon, vous pourrez le faire manuellement.

Si vous avez suivi correctement ces étapes, alors le jailbreak Electra sera supprimé, sans même avoir eu besoin de restaurer votre appareil iOS. Faites-nous savoir dans les commentaires si ce tutoriel vous a aidé.