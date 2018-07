10 ans d’App Store, Apple revient sur les moments les plus importants !

En l’espace de 10 ans, l’App Store a clairement évolué, et pourtant se n’était pas gagné d’avance. Le 12 juillet prochain, l’App Store soufflera en effet sa dixième bougie. Á cette occasion, la firme de Cupertino a publié un article retraçant le parcours du store en mettant en évidence les points qui ont fait son succès.

Apple rappelle que : « Lorsque Apple a lancé l’App Store le 10 juillet 2008 avec 500 applications, cela a déclenché un phénomène culturel, social et économique qui a changé la façon dont les gens travaillent, jouent, se rencontrent, voyagent et bien plus encore. Au cours de la dernière décennie, l’App Store a créé un endroit sûr pour les utilisateurs de tous âges afin d’obtenir les meilleures applications et une économie d’applications dynamique pour les développeurs de toutes tailles, de partout dans le monde, pour prospérer. Aujourd’hui, les clients de 155 pays visitent l’App Store plus souvent, restent plus longtemps et téléchargent et utilisent plus d’applications que jamais auparavant.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de moments remarquables depuis que les applications sont apparues sur iPhone et plus tard sur iPad, les jalons et témoignages ici reflètent certains des plus significatifs des 10 dernières années: l’App Store a démocratisé la distribution de logiciels et transformé notre quotidien. »

De son côté, Phil Schiller, vice-président senior, Worldwide Marketing chez Apple, parle de l’App Store de la façon suivante : « Dans sa première décennie, l’App Store a dépassé toutes nos attentes les plus folles – des applications innovantes que les développeurs ont imaginées, à la façon dont les clients ont intégré les applications dans leur quotidien vit – et ce n’est que le début. Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce que les développeurs ont créé et de ce que les 10 prochaines années nous réserve. »

Dans son post, Apple revient sur les 11 points qui ont marqué l’histoire de l’App Store et son futur avec la réalité augmentée :

L’App Store ouvre des portes pour les développeurs, met une toute nouvelle expérience entre les mains des clients Les premières entreprises mobiles prospèrent Le jeu prend son envol, et atteint de nouveaux fans Achat intégré, les abonnements permettent de débloquer des expériences Le divertissement en streaming prend son envol La créativité, la productivité et l’éducation vont au-delà du bureau et de la salle de classe Les applications de santé, d’activité physique et de bien-être augmentent en popularité Les applications d’accessibilité donnent du pouvoir aux communautés Le codage inspire les générations futures Les nouvelles fonctionnalités de l’App Store favorisent la découverte La révolution de la réalité augmentée se prépare

Aujourd’hui, l’App Store compte plus de 2 millions d’applications en tout genre. Et il est vrai qu’Apple a permis de créer des centaines de milliers d’emplois à travers le monde grâce à sa boutique d’applis. Nombreux sont les développeurs à rencontrer le succès avec leurs apps, bien que cela ne soit pas toujours évident de faire la différence, la concurrence est rude. Pour autant, certains arrivent à se distinguer avec des créations originales.

En l’espace de 10 ans, l’App Store est devenu un vrai moteur pour les développeurs, et bien entendu un endroit de divertissement pour les utilisateurs. Et ce n’est que le début !