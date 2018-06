Morgan Stanley : un prix de 800$ pour le nouvel iPhone X ?

Cette année, Apple semblerait partie pour lancer trois nouveaux iPhone, dont deux OLED de 5,8″ et 6,5″ et un LCD de 6,1″. Le premier modèle OLED de 5,8 pouces sera tout simplement le successeur de l’actuel iPhone X, lequel aura droit principalement à des nouveautés matérielles comme le nouveau processeur A12. Mais Apple pourrait frapper fort selon la prédiction de Morgan Stanley qui croit à un prix en baisse avoisinant les 800$.

Dans le cas où le prix de départ est effectivement aussi bas, soit 200$ en moins, la firme californienne aurait un atout de choix pour attirer de nouveaux clients. Bien sûr, le prix sera plus élevé pour les modèles avec un stockage plus important. Sans oublier qu’Apple aura également un iPhone LCD de 6,1 pouces pour les clients peu fortunés, on parle d’un tarif situé entre 699 et 769$.

Quant à l’iPhone X Plus de 6,5 pouces, Katy Huberty annonce un tarif de départ à 999$, soit le même que celui de l’iPhone X à son lancement l’an dernier, mais elle n’exclue pas la possibilité d’un prix de 1099€ pour cette version. De plus, l’analyste parle également d’un prix de 999$ pour le nouvel iPhone X de 5,8″ et de 799$ pour l’iPhone LCD. Concrètement, elle annonce des prix qui tiennent la route, surtout dans sa seconde analyse.

En l’état, il est encore bien trop tôt pour en tirer des conclusions, mais une chose est sûre, Apple ne fera pas de cadeau qui lui coûteront sa marge bénéficiaire.