Voici les supposés iPhone X Plus et iPhone LCD de 2018 en images

Cette année marquera probablement l’arrivée de l’iPhone X Plus de 6.5 pouces, de plus en plus présent dans les rumeurs, aux côtés de la nouvelle version de l’iPhone X de 5.8 pouces. Un modèle LCD de 6.1″ est également susceptible de faire son apparition dans la gamme iPhone.

Ce serait en effet trois nouveaux iPhone qu’Apple s’apprêterait à présenter à l’automne prochain. OnLeaks a d’ailleurs partagé de nouveaux rendus 3D où l’on découvre ce fameux iPhone X Plus que beaucoup attendent avec impatience car il aura droit à une surface d’écran bien plus grande (6.6″) que les 5.8″ de l’iPhone X. Le design ne devrait pas bouger d’un poil mais sa taille et son poids seront bien évidemment revus à la hausse. Certaines rumeur parlent néanmoins d’une encoche plus petite mais cela reste encore qu’une hypothèse.

Pour l’iPhone LCD, celui-ci se doterait d’un écran de 6.1 pouces et d’un design identique à l’iPhone X actuel, à la différence qu’il serait dépourvu du double objectif, laissant place à une seule caméra. Si Apple fait effectivement le choix du LCD pour cette déclinaison, ce serait pour le proposer à un prix situé entre 600 et 800 €. Avec une tel appareil dans sa gamme iPhone, le géant californien pourrait non seulement attirer plus de clients vers son écosystème mais aussi se positionner sur les marchés émergents où encore en Chine où les smartphones Android pas chers ont le vent en poupe.

Pour l’heure, il ne s’agit que de suppositions mais plusieurs sources jugées fiables commencent sérieusement à être en accord avec les dernières rumeurs. On remarquera tout de même une légère différence sur le châssis dont le bord est biseauté, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Sur ce point, nous gardons un certain recul car Apple a encore tout le temps de changer ses plans, et surtout ne pas faire le choix d’une telle forme de châssis.

Êtes-vous plutôt pour ou contre le biseau du bord ?