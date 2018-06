Voici une possible coque pour l’iPhone LCD de 6,1 pouces

Les doutes sur la gamme d’iPhone de 2018 commencent à sérieusement se dissiper, avec deux modèles OLED de 5,8 et 6,5 pouces, et un modèle LCD de 6,1 pouces dont une nouvelle photo émerge aujourd’hui.

BGR a publié la photo de ce soi-disant iPhone LCD de 6,1″. La photo a été divulguée par le fabricant d’accessoires CLOAK, qui aurait déjà en main les dessins industriels du nouvel appareil. Voici la maquette qui a été créée à partir de ces schémas :

La source est définie comme très fiable, puisque CLOAK est une entreprise qui produit depuis des années des étuis pour iPhone d’excellente qualité et qui, dans le passé, a anticipé avec ces méthodes la conception des futurs smartphones Apple.

L’image montre que cet iPhone LCD de 6.1 pouces sera dépourvu du bouton Home et de Touch ID, tout en mettant l’accent sur le système de TrueDepth similaire à l’actuel iPhone X.

Notez également que les cadres autour de l’écran semblent plus grands que ceux de l’iPhone X. Cette différence est logique, car Apple ne peut pas utiliser le même design pour cacher le contrôleur d’un écran LCD et d’un écran OLED. Précisément parce que dans la partie inférieure le cadre doit donc être légèrement plus large pour cacher le contrôleur de l’écran LCD, Apple a choisi de garder la même largeur également pour les cadres latéraux.

Sur le dos vous remarquez un autre changement par rapport à la conception de l’iPhone X : le modèle de 6.1 pouces devrait en effet embarquer qu’une seule caméra. Apple devrait toujours utiliser un nouveau capteur et de nouvelles optiques qui peuvent améliorer considérablement les performances de cet appareil photo.