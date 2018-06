Le futur iPad Pro aurait droit à Face ID mais sans encoche !

Est-ce que l’encoche de l’iPhone X sera présente dans le prochain iPad Pro ? La question mérite d’être posée, d’autant que de nombreuses rumeurs circulent à ce sujet.

Avant toute chose, il faut déjà savoir si Apple s’apprête réellement à lancer un nouvel iPad Pro en 2018. Sur ce point, il est en effet très probable que la gamme iPad se dote d’une toute nouvelle déclinaison « Pro ». Apple pourrait alors y intégrer son nouveau processeur capable d’offrir des performances supplémentaires à celles déjà excellentes des dernières versions. Mais ce serait aussi l’occasion pour le géant de Cupertino d’harmoniser sa gamme iPad avec l’iPhone X. Si ce dernier dispose effectivement d’une encoche, à laquelle beaucoup d’utilisateurs se sont habitués (peut-être moins pour d’autres), on est en droit de penser que le système TrueDepth (utile à Face ID et aux Animojis) pourrait être de la partie sur l’iPad Pro de 2018.

D’ailleurs, il faut rappeler qu’iOS 12 nous a mis quelque peu sur cette piste. Comme nous l’avons récemment expliqué dans ce post (iOS 12 : Face ID arrive très prochainement sur iPad !), Apple a volontairement déplacé la date et l’heure à droite de l’écran de l’iPad, à la manière de l’iPhone X. Ceci suggère la possible arrivée de l’encoche…mais peut-être plus petite.

Et si Face ID est présent, cela signifierait également que ce nouvel iPad Pro sera dépourvu du bouton Home et donc de Touch ID, permettant ainsi de réduire considérablement les bords.

PhoneArena a alors imaginé deux versions possibles pour cet iPad Pro 2018. La première serait dotée d’une encoche assez visible, avec des bords très fins. La seconde a droit à des bords plus épais grâce auxquels Apple aurait la possibilité d’intégrer les capteurs 3D de son système TrueDepth, de sorte à ce qu’il n’y ait pas d’encoche.

En clair, dans les deux cas, l’iPad Pro 2018 pourrait se targuer de proposer Face ID (la reconnaissance faciale) et les Animojis aux utilisateurs… Bien sûr, il ne s’agit encore que de rendus 3D, très jolis soit dit en passant. Attendons de voir ce qu’Apple aura prévu dans les mois à venir.