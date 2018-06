iOS 12 : Face ID arrive très prochainement sur iPad !

Les rumeurs étaient donc dans le vrai depuis tout ce temps ! Apple est bel et bien en passe d’ajouter la reconnaissance faciale Face ID sur ses futurs iPad, et probablement que les premiers seront les iPad Pro.

Que ce soit sur les images officielles d’Apple ou les découvertes du développeur Guilherme Rambo, on voit clairement que Face ID est sur le point de faire ses premiers pas sur la tablette pommée. Dans l’image ci-dessous récupérée sur le Dev Center, l’heure n’est plus située au centre de l’écran mais à droite (avec la date), à l’instar de l’iPhone X. De fait, les futurs iPad devraient être dotés de l’encoche où seront logés les capteurs du système TrueDepth nécessaire à la reconnaissance faciale.

Guilherme a quant à lui publié une courte vidéo où il met en évidence l’interface de configuration de Face ID sur iPad. Il expliques sur son Twitter : « L’interface utilisateur d’identification du visage fonctionne enfin sur l’iPad. Clairement pas encore fait comme on peut le voir par les descriptions mentionnant “iPhone”. Mais c’est un début 🙂 »

The Face ID setup UI is finally working on iPad. Clearly not done yet as can be seen by the descriptions mentioning “iPhone”. But it’s a start 🙂 pic.twitter.com/PVQgfbne15

— Guilherme Rambo (@_inside) 5 juin 2018