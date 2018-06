Jailbreak iOS 11.3.1 : Electra bientôt de retour [compatible iPhone X, 8 et 7]

Le développeur CoolStar, derrière l’outil Electra, semble plus motivé que jamais et promet la sortie prochaine d’un outil de jailbreak iOS 11.3.1 compatible avec tous les iPhone.

Sur son compte Twitter, CoolStar explique avoir reçu pas moins de 1088 dollars pour s’acheter enfin l’iPhone X en vue de faire des tests sur celui-ci. La bonne nouvelle est que les dons lui auront permis de pouvoir finalement assurer à la communauté que les iPhone X, 8 et 7 seront également pris en charge. Plus tôt, il avait déjà expliqué que son outil sortirait sans être certain que les récents modèles d’iPhone soient supportés, n’ayant pas la possibilité d’effectuer le moindre test sur ces derniers.

En revanche, il n’a pas communiqué encore de date de sortie de son outil de jailbreak compatible avec iOS 11.3.1. Ian Beer, chercheur en sécurité chez Google, doit dans un premier temps rendre publique les failles utiles à ce jailbreak (l’exploit tfp0). C’est seulement après ce stade que CoolStar sera en mesure de commencer ses travaux.

Par ailleurs, le développeur annonce également plancher sur une alternative à Cydia puisque Saurik ne semble pas décidé à sortir la mise à jour promise fin 2017.

Les nouvelles sont donc excellentes pour la communauté jailbreak. Si vous êtes intéressé, sachez qu’iOS 11.3.1 est encore signé par Apple, cela signifie que vous pouvez toujours downgrader votre iPhone/iPad/iPod touch à l’aide d’iTunes.

Pour cela, rendez-vous sur le site ipsw.me afin de télécharger sur votre bureau le firmware compatible avec votre appareil. Pour effectuer ce downgrade sans problème, nous vous invitons à lire notre tutoriel à cette adresse.