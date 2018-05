TSMC : la production de masse du processeur A12 est en cours

Apple prévoit de lancer trois nouveaux iPhone cet automne, tous équipés du nouveau processeur A12 produit par TSMC. À ce sujet, Bloomberg annonce que la production de masse de cette puce aurait déjà commencé.

Rappelons que les trois iPhone attendus comprennent un iPhone X Plus de 6,5 pouces, une mise à jour de l’actuel iPhone X, et un modèle moins cher LCD (ou MLCD+) avec de nombreuses fonctionnalités héritées de l’iPhone X. Le processeur A12 profite d’une gravure de 7nm, contre 10nm dans les actuels iPhone, et devrait offrir au moins 20% de performances supplémentaires et consommer 40% d’énergie en moins. Reste à voir ce que cela donnera en situation réelle, en espérant que cela soit le cas…

Avec cette puce A12, Apple tente également de devancer les conceptions de 7 nanomètres de Qualcomm Inc., le plus grand fabricant de puces pour smartphones. Huawei Technologies Co. prend également des parts de marché en Chine avec ses téléphones et ses processeurs conçus en interne.

TSMC veut consacrer plus de 10 milliards de dollars à l’agrandissement de son usine de production du siège de Hsinchu, qui comprend un centre de recherche et de développement où elle construit la toute dernière technologie de puces. La prochaine étape sera la gravure de processeur en 5nm prévue pour 2020.