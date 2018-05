Nouveau concept d’iPhone X Plus avec trois caméras

Le designer Muhsin Auckburaully, connu sur YouTube sous le nom de DBS Designing, a dévoilé son dernier concept dédié au prochain iPhone X Plus.

Partant des rumeurs les plus fiables, le designer a ainsi imaginé un iPhone X Plus en cinq couleurs différentes. Aux côté des plus classiques en argent, gris sidéral et noir, on retrouve les deux couleurs en or et en rouge.

La version or est très différente des précédentes, puisque sa finition se veut plus brillante notamment grâce à son dos en verre pour la charge sans fil. À l’arrière, nous pouvons également voir l es trois caméras, formée par le double objectif classique accompagné d’une troisième lentille détachée.

L’iPhone X Plus n’est pas encore officiel, mais plusieurs sources jugées fiables affirment que l’appareil viendra compléter la gamme iPhone de 2018, aux cotés de la nouvelle version plus puissante de l’iPhone X et d’un possible iPhone LCD (ou MLCD+) de 6 ou 6.1 pouces, lequel sera vendu à un prix bien inférieur que les deux autres modèles OLED.

En attendant que tout cela se confirme en septembre, découvrez en vidéo le nouveau concept de DBS Designing :