Crash du Vol EgyptAir 804, les familles réclament des dommages à Apple

Les familles des victimes de l’accident d’avion qui a impliqué un vol EgyptAir 804 ont porté plainte contre Apple, car l’incendie à bord a été causé par la surchauffe d’un appareil fabriqué par la compagnie.

L’avion de l’EgyptAir s’est écrasé dans les eaux de la mer Méditerranée le 19 mai 2016, causant la mort des 66 personnes à bord. Aucun appel à l’aide n’est venu de l’avion, mais les données de la boîte noire ont montré que les systèmes de sécurité avaient détecté la présence de fumée à la fois à l’avant et à l’arrière de l’avion. Les enquêteurs ont alors trouvé des traces de fumée sur diverses épaves récupérées en mer, confirmant la présence d’un incendie à bord.

À l’heure actuelle, la cause de l’incendie n’a pas encore été officiellement définie, mais selon les avocats des familles des victimes, les dommages auraient été causés par un iPad mini et un iPhone 6 appartenant aux pilotes. De tels dispositifs auraient été laissés dans le cockpit, même si cette hypothèse est très improbable car les pilotes savent que vous n’avez pas à laisser d’objets qui pourraient interférer avec les commandes en cas de turbulence soudaine.

De plus, la fumée a été détectée pratiquement simultanément entre l’avant et l’arrière de l’avion, ce qui rend encore plus improbable l’hypothèse d’un incendie causé par les deux appareils Apple.

Malgré l’absence de preuves concrètes, les familles des victimes ont demandé à Apple des dommages et intérêts pour la mort de leurs proches. Il appartient désormais aux enquêteurs et aux juges de faire la lumière sur cette affaire.