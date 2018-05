Exclusif – crash Egyptair MS804 : les familles n’ont pas porté plainte contre Apple

Suite à notre article du 14 mai au sujet du crash du vol EgyptAir 804, Aude Heslouin & l’association des familles de victimes du vol MS804 nous ont contacté pour rétablir la vérité.

Tel que rapporté par TMZ, les familles des victimes avaient porté plainte et demandé des dommages et intérêts à Apple. Seulement, la situation est toute autre. Pour cette raison, nous tenons à publier le démenti que Aude Heslouin vient de nous envoyer. Pour information, Aude Heslouin est plus que concernée par le sujet puisque son père et son frère font partie des victimes du crash. Nous présentons à Aude et sa famille, ainsi qu’à toutes les autres personnes touchées de près ou de loin par ce drame, nos sincères condoléances, en espérant que de nouveaux éléments permettront aux familles de faire leur deuil.

Voici le communiqué :

« 19 mai 2018 – Fake news : crash Egyptair MS804

Pour éviter toute désinformation ou manipulation, l’association des familles de victimes du crash MS 804 dément catégoriquement la rumeur selon laquelle l’association ou certaines familles aurai(en)t porté plainte contre la société Apple. L’association rappelle que 2 ans après le crash du vol MS804, l’enquête est au point mort.

L’Egypte n’a toujours pas fourni de preuves tangibles expliquant ce crash et le contenu des données brutes des boîtes noires n’a toujours pas été transmis aux autorités françaises malgré plusieurs demandes.

Pourquoi un tel silence ?

– Pourquoi le gouvernement égyptien ne répond t-il pas aux demandes de transmission de l’intégralité des données brutes des boîtes noires aux autorités françaises compétentes, alors que l’analyse complète de ces données permettrait d’en connaître les causes ?

– Pourquoi cet avion, qui a émis durant les vols précédents des alarmes ACARS majeures, n’est-il pas resté au sol pour vérification au Caire ?

– Qui a donné l’autorisation à cet avion de repartir malgré les dysfonctionnements constatés et les risques qu’il pouvait présenter pour la sécurité ?

– Les procédures de sécurité ont elles été respectées par la compagnie Egyptair et le sont elles aujourd’hui ?

Autant de questions sans réponse qui jettent légitimement le doute sur la compagnie Egyptair et la sécurité de ses avions.

Combien de temps encore cette situation, insupportable pour les familles, va t-elle encore durer ?

Contact : association.crashegyptair@gmail.com

Bien cordialement

Aude HESLOUIN & l’association des familles de victimes du vol MS804 »