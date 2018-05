L’iPhone SE 2 sera finalement l’iPhone SE (2018)

À moins d’un mois de la WWDC, Evan Blass, plus connu sous le pseudo Evleaks, revient aujourd’hui avec une information concernant l’iPhone SE 2. Selon ses sources, le prochain iPhone SE portera tout simplement le nom d’iPhone SE (2018).

Evan Blass a en effet lâché l’info sur son compte Twitter mais sans donné plus de précisions. Néanmoins, Evan a suffisamment fait ses preuves au fil des années pour être pris au sérieux. De fait, nous pouvons effectivement nous attendre à ce qu’Apple ne se soit pas cassée la tête avec le nom du prochain iPhone SE, comme cela a été récemment le cas avec le dernier iPad de 9.7 pouces.

Rappelons au passage qu’en terme de design, MobileFun a apporté hier sa pierre à l’édifice des rumeurs en publiant plusieurs photos où l’on pouvait voir le verre trempé de l’iPhone SE (2018). Sur ce dernier, il n’y avait pas de découpe pour le bouton Home, ce qui sous-entend que l’écran sera quasiment borderless, à la manière de l’iPhone X. De plus, l’écran sera apparemment plus grand mais logé dans un châssis plus petit que l’iPhone 5/5s/SE. Enfin, il n’est pas exclu que Face ID soit de la partie à en croire le verre trempé de MobileFun lequel laisse entrevoir une encoche sur haut de l’écran :

La confirmation d’Apple se fera attendre encore plusieurs semaines. Dans le meilleur des cas, l’iPhone SE (2018) sera annoncé le 4 juin lors de la WWDC, la conférence des développeurs qui donnera le coup d’envoi de la première bêta d’iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 et watchOS 5.