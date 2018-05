Fuite iPhone SE 2 : son look d’iPhone X à nouveau confirmé !

Ces dernières semaines, l’iPhone SE 2 a souvent été au cœur des rumeurs, et encore aujourd’hui avec de nouvelles fuites lâchées par l’accessoiriste MobileFun.

La boutique a en effet publié une série d’images où l’on voit l’appareil accompagné de son film de protection. Son design est basé sur celui de l’iPhone 5/5s/SE, à la différence près que la face avant se rapproche plus de l’iPhone X. Comme l’ont affirmé de précédentes sources, l’iPhone SE 2 embraquerait apparement un écran de type borderless avec une encoche, et serait dépourvu du bouton Home/Touch ID. Autrement dit, le système TrueDepth pourrait bien être de la partie, ce qui signifie que la reconnaissance faciale Face ID devrait prendre la place du capteur d’empreintes digitales.

MobileFun a également dévoilé une autre photo où l’on découvre le verre trempé du prétendu iPhone SE 2 aux côtés de l’iPhone 5. On note que le verre trempé semble plus petit que l’écran de l’appareil, ce qui sous-entend que l’iPhone SE 2 pourrait avoir un gabarit légèrement plus petit, mais probablement un écran un peu plus grand.

Sur la dernière photo, l’accessoiriste donne quelques infos supplémentaires concernant les dimensions du verre trempé. Il est question d’un affichage de 121,04 x 55,82mm, et une encoche de 18,7mm (plus petite que celle de l’iPhone X). Possible qu’Apple ait réussi à placer son système TrueDepth dans logement plus petit…

Lire aussi : Un iPhone SE 2 sans prise jack pour mai ?

D’après les spéculations du moment, la firme californienne pourrait lever le voile sur cet iPhone SE 2 dans les prochaines, peut-être même au cours de la WWDC le 4 juin. Nous verrons alors si l’iPhone SE 2 existera réellement, et surtout si son design sera un savant mélange d’iPhone 5/5S/SE et d’iPhone X…