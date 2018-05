Apple annule son projet de Data Center en Irlande

Apple en a assez d’attendre le feu vert pour la construction de son nouveau Data Center en Irlande, et a officiellement décidé aujourd’hui d’annuler le projet.

Apple avait demandé l’autorisation de construire ce nouveau centre de données en Irlande en 2015, mais depuis lors, le projet a subi de nombreux revers en raison de l’opposition des différentes communautés locales, préoccupé par l’impact environnemental que la structure aurait eu.

L’entreprise a donc dû faire face à plusieurs facteurs pour affirmer sa position et préciser que la structure aurait respecté l’environnement, comme cela a toujours été fait par Apple. Seulement, la bureaucratie européenne est assez lente et entre un verdict et un autre il se passe plusieurs mois, voire des années. À la lumière d’une autre opposition, Apple a maintenant décidé d’annuler définitivement le projet. Les dirigeants en ont littéralement marre d’attendre les décisions de la cour qui peinent à arriver, et pour cette raison l’hypothèse d’ouverture du centre de données dans un autre pays, peut-être en dehors de la communauté européenne, sera envisagée.

Le projet impliquait un investissement d’environ 1 milliard de dollars, ce qui aurait également réévalué la zone d’Athenry. Apple avait prévu une embauche de 50 personnes locales et aurait confié du travail à 300 entreprises irlandaises. C’est donc une perte majeure pour l’Irlande, notamment en termes d’investissement.

Voici ce que dit Apple au sujet de cette décision : « Il y a plusieurs années, nous avons demandé de construire un centre de données à Athenry. Malgré tous nos efforts, des retards dans le processus d’approbation nous ont obligés à faire d’autres plans et nous ne serons pas en mesure d’aller de l’avant avec ce centre de données. »