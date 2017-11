Irlande : le projet du data center d’Apple a été validé définitivement

Si le data center qu’Apple tente de construire depuis février 2015 n’est pas du goût de certains citoyens locaux qui ont fait appel à la première autorisation du tribunal, la Haute Cour irlandaise vient finalement de rendre son verdict en faveur du géant américain.

Apple a enfin tous les feux verts, après deux ans et demi de galères, pour commencer la construction du data center dans la ville d’Athenry. Ce Data Center coûtera environ 850 millions d’euros et aura pour but d’améliorer la qualité des services en ligne en Europe, comme Apple Music, l’App Store, iMessage, Plans et Siri.

Pour mémoire, Apple prévoit à cette occasion une embauche d’au moins 300 à 450 personnes pour différents postes qui seront à pourvoir prochainement. C’est aussi pour cette raison que la firme californienne était soutenue par la majorité de la population locale, tandis que les autres avaient des inquiétudes pour l’environnement. Aujourd’hui, l’affaire est clause, et les travaux vont pouvoir débuter.