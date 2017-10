Irlande : Apple fait face à la grogne des citoyens opposés au nouveau Data Center

Décidément, Apple a bien des difficultés à sortir de terre le Data Center irlandais pour lequel elle se bat depuis plus de deux ans. Entre les manifestations et l’attente d’autorisation, le géant américain a en effet eu de quoi être agacé, jusqu’à ce que la Haute Cour d’Irlande lui autorise finalement à construire son nouveau centre de données en Irlande. Ce Data Center estimé à 850 millions d’euros permettra à Apple d’améliorer la qualité des services en ligne en Europe, comme Apple Music, l’App Store, iMessage, Plans et Siri.

Apple a également prévu une embauche de 300 à 450 personnes, ce qui avait d’ailleurs donné de l’espoir à une certaine partie de la populaire locale. Malheureusement, les réjouissances ont été de courte durée puisque suite à la décision favorable du tribunal, un groupe de citoyens a fait appel de la décision, demandant à nouveau que le projet soit rejeté. Selon les plaignants, le risque environnemental serait trop élevé malgré qu’Apple soit connue pour être l’une des entreprises les plus vertes au monde.

L’affaire n’est donc pas encore terminée, et Apple va à nouveau devoir faire face aux protestations de certaines âmes de la ville d’Athenry.