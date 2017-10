Apple a reçu l’autorisation de construire son Data Center en Irlande

Après deux ans de bataille, et grâce au soutien d’une partir de la population locale, Apple a reçu l’autorisation de créer un nouveau centre de données en Irlande.

La décision a été prise il y a quelques heures par la Haute Court irlandaise, durant le voyage de Tim Cook sur le vieux continent. L’usine coûtera environ 850 millions d’euros et permettra à Apple d’améliorer la qualité des services en ligne en Europe, comme Apple Music, App Store, iMessage, Plans et Siri.

En revanche, il ne sortira de terre que sous deux ans. En attendant, Apple aura achevé son autre centre de données au Danemark, dont l’ouverture était initialement prévue bien après celui en Irlande. Le géant américain s’est en effet heurté à différents problèmes notamment un lié au respect l’environnement, en plus d’un processus bureaucratique des politiciens locaux et des associations, qui a largement ralenti le projet. Ce qui ne devait être qu’une formalité est en fait devenu une vraie épine dans le pied d’Apple. Et c’est sans parler des manifestions de certains citoyens locaux qui ne voyaient pas d’un bon œil l’arrivée de la firme de Cupertino.

Aujourd’hui, tout cela appartient désormais au passé puisqu’Apple peut enfin poursuivre son projet suite à l’approbation officielle tombée ce jour devant le tribunal irlandais.