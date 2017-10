Au cours du week-end, plus de 300 personnes ont participé une manifestation pour soutenir le projet proposé par Apple pour la construction d’un centre de données à Athenry, dans le comté de Galway, en Irlande.

Apple a proposé ce projet en 2015, mais certains locaux sont contre pour ce data center Apple, estimant que l’impact environnemental sera plus important que ce qui a été dit jusqu’ici. C’est pourquoi Paul Keane, un habitant de la ville a décidé de créer la page Facebook « Athenry for Apple » en 2015 pour défendre ce projet d’implantation à Athenry. Aujourd’hui, elle compte pas moins de 4 000 membres.

Paul justifie sa prise position par plusieurs raisons. Tout d’abord, ce data center permettra de créer des emplois de manière significative. D’autres natifs d’Athenry s’accordent à dire que « Ça serait un réel bénéfice pour la ville », même si « la venue d’Apple serait une bonne nouvelle mais ne résoudra pas tout », ajoute Claire, gérante d’un magasin d’électronique.

Comme l’explique Peter Feeney, l’un des conseillers du comté de Galway, membre du Finn Gael, le parti au pouvoir, ce data center demandera à Apple un investissement de 850 millions d’euros, soit le plus« le plus important jamais effectué dans l’Ouest du pays. »

La construction du nouveau centre de données devait commencer il y a plus de deux ans, dans le but d’améliorer la qualité des services en ligne de l’entreprise en Europe (Apple Music, App Store, iMessage, Maps, Siri), en plus de créer de nouveaux emplois dans la région.

Pour soutenir Apple, une manifestation pro-Apple s’est donc tenue ce weekend pour demander au comté de plaider favorablement et de commencer les travaux. Seulement, la décision est du ressort de la Haute cour de justice qui donnera son verdict le 12 octobre…