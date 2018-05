Jan Koum, co-fondateur de WhatsApp, quitte Facebook

Après que Brian Acton, co-fondateur de WhatsApp, ait conseillé de « Supprimer votre compte et supprimer Facebook de votre smartphone », c’est au tour de Jan Koum, le second co-fondateur d’annoncer son départ de FaceBook.

Si Jan Koum ne dit rien de précis sur les raisons qui le motivent à partir, le Washington Post croit savoir que sa décision fait suite à la discorde croissante avec Facebook liée sur le traitement des données personnelles. Koum explique qu’il aura désormais plus de temps pour faire totalement autre chose, à savoir « racheter de rares Porsche refroidies par air » en vue de les restaurer.

Quatre ans et demi après le rachat par Facebook, il semblerait que le morale des employés de WhatsApp ne soit plus au beau fixe, certains d’entre eux ont également prévu de quitter l’entreprise dès le mois de novembre.

Rappelons que Brian Acton et Jan Koum ont revendu WhatsApp à Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars. Brian a quant à lui plier bagage l’année dernière et a ensuite rejoint le mouvement #DeleteFacebook plus tôt cette année, invitant les utilisateurs à ne plus se servir de l’app Facebook.