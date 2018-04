Amazon est la société ayant le meilleur impact sur la société américaine, après Google et Apple

Une nouvelle enquête menée par Recode et SurveyMonkey nous montre quelles entreprises technologiques ont un plus grand impact sur la société selon les américains.

L’enquête demandait aux utilisateurs américains « Lesquelles des entreprises suivantes ont le plus d’impact positif sur la société actuelle ». Amazon occupe donc la première place avec 20% des préférences, suivi par Google avec 15% et 11% pour Apple.

À la lumière des événements récents, le résultat de Facebook est surprenant, car le réseau se place à la quatrième place avec seulement un point de pourcentage de moins qu’Apple.

Selon les américains, Amazon est par conséquent la société de technologie qui a l’impact le plus positif sur la société par rapport à toute autre entreprise de technologie. Jeff Bezos d’Amazon est quant à lui considéré comme « le PDG d’une entreprise technologique qui a le plus grand impact sur la vie quotidienne des gens », suivi par Sundar Pichai (Google) et Mark Zuckerberg de Facebook.