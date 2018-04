Apple a augmenté les tests d’iOS 12 en situation réelle

Plusieurs semaines avant la WWDC, Apple a considérablement augmenté les tests d’iOS 12, comme le montrent les statistiques de visites de différents sites.

L’analyse des visites montre qu’iOS 12 a connu une nette augmentation ces derniers jours, après une hausse initiale entre fin mars et début avril. Auparavant, les visites d’iOS 12, commencées en janvier, étaient beaucoup plus sporadiques. Des données similaires ont également été trouvées pour macOS 10.14.

Cela signifie que de plus en plus de gens utilisent iOS 12 au sein même du Campus de Cupertino. Rappelons qu’Apple prévoit une présentation officielle d’iOS 12 lors de la WWDC de juin, aux côtés de watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14. Les développeurs pourront également mettre la main sur la première bêta de chacun des systèmes.

Concernant iOS 12, la rumeur veut qu’Apple n’apporte pas d’énormes nouveautés, les réservant plutôt à iOS 13. Apple préfère d’abord améliorer le système, corriger les bugs et se concentrer sur une meilleure sécurité. Possible qu’Apple modifie en premier lieu l’écran d’accueil, CarPlay, Siri, la barre de menus, et le centre de contrôle.

Siri devrait être amélioré notamment en ce qui concerne la reconnaissance des commandes vocales pour plus de précision. iOS 12 inclura de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental, sans détails supplémentaires pour le moment. L’application iBooks aura également droit à des changements graphiques et fonctionnels, et il est probable qu’iOS 12 se dote de nouvelles fonctionnalités liées à la santé.

Une autre grande nouveauté est aussi attendue pour iOS 12 et MacOS 10.14, lesquels pourraient se partager des applications universelles. Les développeurs pourront alors développer une application unique qui fonctionne à la fois sur iPhone/iPad et sur Mac.