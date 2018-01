Les applications iOS pourraient être compatibles avec macOS 10.14

Hier, Axios confirmait qu’Apple avait l’intention de repousser les nouveautés d’iOS 12 à iOS 13 en 2019 afin de se concentrer sur les bugs et la stabilité d’iOS. Aujourd’hui, Axios revient avec un peu plus de détails à ce sujet mais également sur la future mise à jour macOS 10.14.

Apple aurait toujours dans l’idée de permettre aux développeurs de concevoir des applications iOS compatibles avec macOS 10.14, un projet baptisé Marzipan. Ainsi, les utilisateurs pourraient n’avoir à acheter qu’une seule et même application capable de tourner sur iPhone, iPad, iPod touch mais aussi sur Mac. Bien entendu, il est nécessaire que ces apps aient du sens pour chacun des appareils sur lesquels elles seront utilisées. Concrètement, il faut que les nouveautés soient à la hauteur.

À partir de là, on peut comprendre le cheminement d’Apple qui serait d’attendre que ces principales nouveautés soient repoussées, et suffisamment abouties au moment où les apps iOS pourront fonctionner sur macOS. Dans le même temps, Axios affirme que les ingénieurs d’Apple plancheront aussi sur le temps d’allumage du Mac et sur son déverrouillage, en plus des habituelles améliorations.

Pour ce qui est d’iOS 12, il y aura des nouveautés mais probablement pas les plus importantes qui seront vraisemblablement réservées à iOS 13. Nous verrons si Apple nous en touche deux mots lors de la prochaine WWDC, la conférence des développeurs qui se tiendra normalement en juin 2018.