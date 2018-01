Les nouveautés d’iOS 12 repoussées à iOS 13 en 2019 ?

Depuis plusieurs semaines, Apple tente de se racheter une conduite auprès de ses utilisateurs qui ont essuyé les plâtres des dernières versions buguées d’iOS 11 et macOS. Entre les problèmes de batteries et les failles, le géant californien ne semble plus savoir où donner de la tête, et c’est sans parler des actions en justice qui en découlent.

Face à cette situation plus que compliquée, Axios pense que les nouveautés initialement prévues dans iOS 12 seront repoussées à iOS 13, au moins pour une majeur partie d’entre elles. Apple préfèrerait d’abord se concentrer sur iOS 11 et son futur iOS 12, de sorte à les rendre suffisamment stables et sans bugs pour éviter encore une fois la grogne de ses fidèles utilisateurs. De manière général, l’idée serait qu’ils soient pleinement fonctionnels et performants, comme cela a été le cas dans le passé avec les anciennes versions d’iOS.

Dans le détail, Axios estime que les nouvelles fonctionnalités liées à l’app Photos, l’app Mail, au rafraîchissement de l’écran d’accueil et des interfaces utilisateurs embarquées, ne pourraient voir le jour qu’en 2019 avec iOS 13.

Cette situation n’est vraiment pas bonne pour les affaires d’Apple. Une telle annonce, bien que non confirmée par la firme, risque de lui faire du tort, aussi bien financièrement qu’au niveau de son image à l’échelle mondiale.

Reste à voir si Apple compte procéder de la sorte où si au contraire, elle va tout faire pour éviter à ses clients d’avoir à attendre les nouvelles fonctions, juste histoire de rendre iOS plus stable – ce serait bien la première fois qu’une telle chose arrive depuis le lancement du tout premier iPhone en 2007.