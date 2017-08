Et si iOS 12 se dotait d’un vrai mode sombre [concept vidéo]

Bientôt iOS 11 sera disponible version publique, certainement début septembre. En attendant ce jour, Prince Studio a déjà imaginé ce que pourrait être iOS 12.

Les designers présente une version d’iOS assez spécial puisqu’elle dispose d’un vrai mode sombre. Aujourd’hui, iOS 11 ne permet pas d’avoir le même rendu noir dans les applications en utilisant la fonction « inverser les couleurs » dite « Intelligente », telle qu’elle est appelée dans l’app Réglages. Si iOS gère à peu près cette inversion des couleurs, ce n’est pas le cas des applications non-natives dont le rendu donne un effet de négatif.

On remarque également dans ce concept d’iOS 12 des raccourcis en bas de l’écran qui nous rappellent ceux d’Android : un bouton pour accéder au multitâche, un bouton Home virtuel et un bouton retour.

Prince Studio a changé au passage l’aspect du clavier du Téléphone, ajouter des raccourcis accessibles par un balayage depuis le bord de l’écran, et des widgets sur la page d’accueil à la manière d’Android. Si iOS ne propose pas ce genre de personnalisation, il est tout de même possible de le faire avec le jailbreak et différents tweaks Cydia. Évidement, il serait bien plus confortable qu’Apple permette à l’utilisateur de customiser un peu plus son iPhone/iPad, comme c’est déjà possible de le faire avec l’OS de Google, sans avoir à recourir au jailbreak.

Malheureusement, iOS 11 ne disposera pas de tout ça, peut-être qu’iOS 12 apportera un peu plus de changements à l’avenir…