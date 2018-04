L’application de paiement mobile Google Pay a été installée 100 millions de fois

L’application de paiement mobile Google Pay a atteint les 100 millions de téléchargements depuis le Google Play Store. En mars dernier, Google Pay a annoncé un système de référence permettant aux utilisateurs de conseiller l’application à leurs amis et à leur famille. Grâce à cette méthode, chaque fois que l’un d’eux utilise Google Pay pour la première fois, vous recevez tous deux un crédit de 10 dollars sur le Google Play Store. Vous pouvez obtenir jusqu’à 100 dollars de crédit en faisant référence à 10 nouveaux utilisateurs de Google Pay.

Google Pay est disponible pour tous les appareils Android non rootés fonctionnant sous Android 4.4 (KitKat) ou supérieur. Pour information, le système de Google propose un cryptage permettant de ne pas divulguer votre vrai numéro de carte au marchand. En plus d’utiliser Google Pay avec une carte de crédit, vous pouvez l’utiliser avec une carte cadeau, des cartes de fidélité et des offres spéciales.

Anciennement Android Pay, Google a fait le changement en février. Étant donné que Google Pay partage la même liste et le même nom de chemin d’accès au fichier APK qu’Android Pay et Google Wallet auparavant, gardez à l’esprit que la plupart des 100 millions d’installations ont été effectuées avant le changement de nom.

À terme, l’application comprendra des paiements peer-to-peer, similaires à ceux offerts via PayPal et Apple Pay Cash. Pour l’instant, Google Pay vous permet de faire un achat rapide dans plus d’un million d’établissements dans le monde entier. Le service est compatible avec chez les marchands équipés de terminaux dotés de la technologie NFC.