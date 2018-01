Apple met à jour son guide de sécurité pour iOS 11 au sujet de Face ID, Apple Pay Cash et plus

Apple a publié une version révisée de son Guide de sécurité iOS, daté de janvier 2018 lequel comprend 78 pages parlant d’Apple Pay Cash, Face ID, et plus. L’objectif est de fournir un aperçu complet des paramètres de sécurité implémentés dans les dernières versions d’iOS. La mise à jour du document est la première depuis la sortie d’iOS 11 et de l’iPhone X doté de Face ID.

Concernant Face ID, le document décrit une grande partie de ce que nous savons déjà. La société réitère que ni Face ID ni Touch ID ne sont destinés à remplacer les codes d’accès, mais ils fournissent un accès facile à l’appareil. Apple précise également que la précision de Face ID peut être réduite avec les frères et sœurs, les jumeaux et les jeunes enfants. L’utilisation de Face ID est d’environ 1 sur 1 000 000 (contre 1 sur 50 000 pour Touch ID).

« Pour une protection supplémentaire, l’identification tactile et l’identification faciale n’autorisent que cinq tentatives de correspondance infructueuses avant qu’un mot de passe ne soit requis pour accéder à votre appareil. »

Vient ensuite la nouvelle fonctionnalité Apple Pay Cash d’iOS 11.2. L’équipe de sécurité d’Apple explique qu’Apple Payments Inc. stockera et utilisera les données de transaction pour la fraude et à d’autres fins fondamentales dans certains cas : « Apple Payments Inc. sera en mesure d’utiliser vos données de transaction à des fins de dépannage, de prévention dans la fraude et de réglementation une fois la transaction complétée. Apple ne sait pas qui vous avez payé avec votre carte Apple Pay Cash. »

Le guide complet de sécurité iOS peut être consulté ici.