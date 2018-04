iPhone LCD 6,1″ : un possible modèle double SIM et un autre à 550$

En 2018, Apple pourrait bien sortir l’artillerie lourde en proposant plus de modèles d’iPhone. Alors que les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois deux iPhone OLED et un modèle LCD, l’analyste Ming-Chi Kuo de KGI Securities croit savoir qu’il y aura finalement deux modèles LCD.

Pour les iPhone OLED, il serait question d’une version de 5,8 pouces en remplacement de l’actuel iPhone X, et un autre de 6,5 pouces que l’on peut appeler iPhone X Plus. Selon Kuo, Apple aurait également dans l’idée de lancer pas un mais deux iPhone LCD de 6,1″ dont l’un serait doté d’un slot capable d’accueillir deux cartes SIM. Son prix pourrait débuter à partir de 650$, tandis que la version à une SIM aurait droit à un prix de départ à 550$.

Ming-Chi Kuo précise qu’Apple utilisera le modem XMM 7560 d’Intel et le modem Snapdragon X20 de Qualcomm pour des vitesses LTE plus rapides, et que l’iPhone LCD double-SIM supportera les doubles connexions LTE pour permettre aux deux cartes SIM d’être actives simultanément.

En définitif, Apple pourrait lancer deux iPhone OLED et deux modèles LCD de 6,1″ à l’automne prochain. Pour l’heure, il ne s’agit que de rumeurs, mais Kuo est souvent très bien renseigné sur les plans d’Apple. On peut donc possiblement s’attendre à l’annonce de quatre nouveaux iPhone lors de la keynote Apple en septembre.