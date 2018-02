Le possible écran de l’iPhone X Plus (6.5 pouces) est déjà en fuite !

5 mois après la sortie de l’iPhone X, voilà qu’ont commencé les premières fuites des futurs iPhone de 2018. Sur le site MacX, un utilisateur a publié deux photos de la possible vitre tactile et l’écran de l’iPhone X Plus.

Ces images arborent une face avant bien plus grande que l’actuel iPhone X de 5,8 pouces. D’après les rumeurs, l’iPhone X Plus (tel est son nom pour le moment) sera apparemment doté d’un écran de 6,5 pouces, toujours avec l’encoche pour cacher les différentes capteurs 3D utiles à Face ID.

Difficile de savoir si ces éléments sont authentiques, mais on peut lire sur les câbles flex le code « 1746 » lequel fait référence à une production durant la semaine 46 en 2017 (mi-novembre). Ces photos auraient prises dans l’usine de LG au Vietnam, mais là encore, il nous est impossible d’en avoir la certitude.

Ces composants pourraient très bien profiter à un autre fabricant de smartphones qui tente de concurrencer Apple avec un écran OLED avec encoche. Toutefois, si l’on tient compte des précédentes rumeurs, provenant de sources jugées fiables, Apple aurait prévu de sortir 3 iPhone en 2018. Deux d’entre embarqueraient un écran OLED, l’un de 5,8 pouces, et le second serait doté d’une dalle de 6,5 pouces – tandis qu’une version LCD de 6,1 pouces serait également dans les cartons.