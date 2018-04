Combien coûterait un abonnement sur Facebook sans publicité ?

Bien que Mark Zuckerberg ait nié à plusieurs reprises la possibilité d’une version payante de Facebook, Techcrunch a publié un rapport intéressant qui nous montre combien pourrait coûter un abonnement sur le plus répandu des réseaux sociaux.

Après le scandale Cambridge Analytica, Facebook est dans l’œil de cyclone et les dommages sur son image sont incalculables. Ce n’est pas une coïncidence si, ces dernières semaines, l’une des phrases les plus recherchées sur Google est « comment se désabonner de Facebook ». Le partage incontrôlé des données de l’utilisateur coûte cher à Facebook, si bien que son fondateur Mark Zuckerberg a dû s’expliquer devant le Congrès américain. Zuckerberg a réitéré que Facebook ne sera jamais payant et qu’il n’y a pas d’options de souscription, au moins tant qu’il sera à la tête de l’entreprise.

Mais combien coûterait un abonnement Facebook qui supprimerait toute publicité et le partage de données à des tiers ?

En faisant deux calculs, il s’avère qu’aux États-Unis et au Canada, Facebook a gagné 19,9 milliards de dollars en 2017, avec une base de 239 millions d’utilisateurs. Cela signifie qu’en moyenne, chaque utilisateur devrait payer 7 $ par mois pour permettre à Facebook de gagner le même montant.

Cependant, étant donné que ceux qui sont prêts à payer sont aussi ceux qui utilisent non seulement le plus le réseau social, mais qui ont aussi un revenu moyen plus élevé, la valeur pourrait augmenter entre 11 et 14 dollars par mois. Un chiffre pas si élevé, qui ouvrirait la porte à un compte premium sans publicité et avec un partage de données sécurisé. Cela permettrait également d’avoir un compte de base gratuit, tout comme avec Spotify.

Et vous, seriez-vous prêt à dépenser ce montant pour utiliser Facebook ?