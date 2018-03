Comment iOS 11.3 améliore considérablement la sécurité de Safari

iOS 11.3 apporte de nombreux améliorations dont certaines s’appliquent directement à la sécurité de Safari sur iPhone et iPad.

Lorsque vous surfez sur Safari depuis une appareil sous iOS 11.3, vous devez désormais sélectionner les options dans le champ de saisie d’une page Web pour remplir automatiquement les champs de nom d’utilisateur et de mot de passe. Ainsi, l’utilisateur a droit à une plus grande sécurité car auparavant, l’ouverture d’une page Web était suffisante pour permettre à un iPhone ou un iPad d’entrer automatiquement le nom d’utilisateur et le mot de passe du site.

Suite à l’installation d’iOS 11.3, vous devez sélectionner l’un des champs du formulaire, puis choisir parmi les options stockées qui apparaissent en bas de l’écran, afin que vous puissiez saisir automatiquement les informations pertinentes. Ainsi, Apple veut empêcher que vos noms d’utilisateur et mots de passe soient envoyés et téléchargés dans un formulaire sans le consentement de l’utilisateur. Vous êtes donc maintenant obligé de toucher chaque zone de texte pour poursuivre votre identification sur une page Web.

Une autre nouvelle fonctionnalité permet d’être alerter dès lors que vous vous apprêtez à saisir des informations privées sur des pages Web non cryptées. De cette façon, vous savez que les données partagées ne sont pas protégées comme elles le devraient. L’avertissement apparaît dans le champ Recherche intelligente, située en haut de l’écran.

D’un côté, ces améliorations sont un peu moins intuitives pour l’utilisateur, mais de l’autre, elles offrent bien plus de sécurité. Consultez toutes les autres nouveautés d’iOS 11.3 dans ce post.