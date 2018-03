Le nouvel iPad 9,7″ 2018 est disponible en précommande à la Fnac

C’est à l’occasion de sa keynote qu’Apple a dévoilé hier son nouvel iPad Retina de 9,7″, une déclinaison disponible en Wi-Fi et Wi-Fi+4G dont le prix début à 359€.

La bonne nouvelle est que la Fnac propose déjà cet iPad pas cher en précommande. Pour information, il dispose de la puce A10 Fusion, d’un caméra arrière de 8MP, de FaceTime HD, d’une autonomie de 10 heures, de Touch ID, jusqu’à 300 Mbps LTE, du GPS, d’un gyroscope et d’un accéléromètre. De plus, il supporte l’Apple Pencil, une fonction normalement réservée aux iPad Pro.

La puce A10 Fusion 64 bits est un processeur 40% plus performant et offre des performances graphiques supérieures de 50%, ce qui permet de prendre parfaitement en charge les applications ARKit pour la réalité augmentée.

En termes de conception, l’appareil dispose d’une coque unibody en aluminium et d’une connexion sans fil ultrarapide qui peut fournir des connexions de données cellulaires plus rapides.

L’iPad est disponible en or, argent, et gris sidéral à partir de 359 € pour le modèle Wi-Fi de 32 Go et 489 € pour le modèle Wi-Fi + 4G de 32 Go. Il est également disponible à la Fnac :

iPad Wi-Fi

› iPad 32 Go WiFi Gris Sidéral 9.7″ 2018 : 359,99 €

› iPad 32 Go WiFi Argent 9.7″ 2018 : 359,99 €

› iPad 32 Go WiFi Or 9.7″ 2018 : 359,99 €

› iPad 128 Go WiFi Gris Sidéral 9.7″ 2018 : 449,99 €

› iPad 128 Go WiFi Argent 9.7″ 2018 : 449,99 €

› iPad 128 Go WiFi Or 9.7″ 2018 : 449,99 €

iPad Wi-Fi+4G

› iPad 32 Go WiFi + 4G Gris Sidéral 9.7″ 2018 : 489,99 €

› iPad 32 Go WiFi + 4G Argent 9.7″ 2018 : 489,99 €

› iPad 32 Go WiFi + 4G Or 9.7″ 2018 : 489,99 €

› iPad 128 Go WiFi + 4G Gris Sidéral 9.7″ 2018 : 579,99 €

› iPad 128 Go WiFi + 4G Argent 9.7″ 2018 : 579,99 €

› iPad 128 Go WiFi + 4G Or 9.7″ 2018 : 579,99 €