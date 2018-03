Voici la liste de toutes les nouveautés d’iOS 11.3

Alors qu’Apple a relâché la version finale d’iOS 11.3 hier soir pour le nouvel iPad 6, il faut s’attendre à ce que les autres appareils de la firme reçoivent cette même mise à jour dans les jours prochains.

En attendant ce jour, vous pouvez déjà consulter la liste complète des nouveautés de cet iOS 11.3. L’une des principales fonctions ajoutées est celle dédiée à l’état de la batterie des iPhone. Grâce à elle, vous pouvez savoir si votre batterie montre des signes de fatigue et quand il faudra la remplacer. Elle permet également d’activer ou non l’option de réduction des performances mise en place par Apple dans le but d’éviter les arrêts inopinés des iPhone dont la batterie est défectueuse.

iOS 11.3 apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment ARKit 1.5 pour des expériences de réalité augmentée encore plus immersives, État de la batterie de l’iPhone (bêta), de nouveaux Animoji pour les utilisateurs de l’iPhone X, et plus encore. Cette mise à jour inclut également des améliorations en matière de stabilité et des correctifs.

Réalité augmentée

• ARKit 1.5 permet aux développeurs de placer des objets virtuels aussi bien sur les surfaces verticales, comme les murs et les portes, que sur les surfaces horizontales.

• Prend en charge la détection et l’intégration d’images, comme des affiches de film ou des œuvres, dans les expériences de réalité augmentée.

• La vue du monde réel perçue à travers la caméra bénéficie d’une résolution plus élevée dans le cadre des expériences de réalité augmentée.

État de la batterie de l’iPhone (bêta)

• Affiche la capacité maximale et la capacité de performance optimale de la batterie de l’iPhone.

• Indique si la fonctionnalité de gestion des performances, qui gère dynamiquement les performances maximales pour éviter les arrêts inopinés, est activée, et propose une option permettant de la désactiver.

• Recommande de remplacer la batterie lorsque cela est nécessaire.

• Pour en savoir plus sur les batteries et les performances, consultez la page web suivante : https://support.apple.com/fr-fr/HT208387

Gestion de la recharge de l’iPad

• Préserve l’état de la batterie quand l’iPad est branché sur secteur pendant de longues périodes, comme lorsqu’il est utilisé dans un kiosque ou un système de point de vente, ou stocké dans un chariot de recharge.

Animoji

• Quatre nouveaux Animoji disponibles sur l’iPhone X : lion, ours, dragon et tête de mort.

Confidentialité

• Lorsqu’une fonctionnalité Apple souhaite utiliser vos données personnelles, une icône apparaît désormais avec un lien permettant d’accéder aux informations détaillées expliquant comment vos données seront utilisées et protégées.

Apple Music

• Offre une nouvelle expérience en matière de clips vidéo, notamment une section Clips vidéo revisitée proposant des playlists vidéo exclusives.

• Trouvez des amis ayant des goûts similaires grâce aux suggestions améliorées d’Apple Music, qui indiquent les genres appréciés par les utilisateurs et les amis mutuels qui les suivent.

News

• Les titres principaux apparaissent désormais systématiquement en premier dans « Pour vous ».

• Visionnez les meilleures vidéos sélectionnées par les éditeurs de News.

App Store

• Quatre options permettent désormais de trier les avis des clients sur les pages produit : les + utiles, les + favorables, les + critiques ou les + récents.

• L’onglet « Mises à jour » indique maintenant la version de l’app et la taille du fichier.

Safari

• Favorise la protection de la confidentialité en ne renseignant les noms d’utilisateur et mots de passe qu’après leur sélection dans un champ de formulaire web.

• Présente des avertissements dans le champ de recherche intelligente lorsque l’utilisateur interagit avec des formulaires de saisie de mot de passe ou de données de carte bancaire sur des pages web non chiffrées.

• Le remplissage automatique des noms d’utilisateur et mots de passe est désormais disponible dans les affichages web des apps.

• Par défaut, les articles partagés via Mail depuis Safari sont désormais mis en forme à l’aide du mode Lecteur, si le lecteur est disponible.

• Dans les favoris, les dossiers présentent désormais des icônes correspondant aux signets qu’ils contiennent.

Claviers

• Ajoute deux dispositions de clavier shuangpin.

• Prend en charge les claviers physiques connectés utilisant la disposition F turc.

• Améliore les claviers chinois et japonais pour une meilleure accessibilité sur les appareils dotés d’un écran de 4,7 ou 5,5 pouces.

• Permet de revenir au clavier d’un simple toucher après la dictée.

• Corrige un problème pouvant entraîner la mise en lettre capitale de la première lettre de certains mots par la fonctionnalité de correction automatique.

• Corrige un problème sur l’iPad Pro qui empêchait le Smart Keyboard pour iPad de fonctionner après la connexion à un point d’accès Wi-Fi captif.

• Corrige un problème pouvant entraîner l’activation indésirable de la disposition numérique sur le clavier thaï en mode paysage.

Accessibilité

• L’App Store prend désormais en charge les options d’accessibilité « Texte en gras » et « Grande police » pour la personnalisation de l’affichage.

• « Inversion intelligente » prend désormais en charge les images sur le Web et dans les messages Mail.

• Améliore l’expérience RTT et prend en charge le service RTT pour T-Mobile.

• Améliore la sélection d’apps sur l’iPad pour les utilisateurs de VoiceOver et du contrôle de sélection.

• Corrige un problème de description erronée de l’icône d’état et du pictogramme Bluetooth par VoiceOver.

• Corrige un problème pouvant empêcher l’affichage du bouton de fin d’appel dans l’app Téléphone lors de l’utilisation de VoiceOver.

• Corrige un problème empêchant d’accéder au classement intégré d’une app avec VoiceOver.

• Corrige un problème pouvant entraîner la déformation de la lecture audio lors de l’utilisation de l’écoute en temps réel.

Autres améliorations et correctifs

• Prend en charge la technologie AML, qui fournit des données de localisation plus précises aux services d’urgence lors d’un appel d’urgence (dans les pays où cette technologie est disponible).

• Prend en charge l’authentification logicielle, qui offre aux développeurs un nouveau moyen de créer et d’activer des accessoires compatibles avec HomeKit.

• Podcasts lit désormais les épisodes d’un simple toucher, et vous pouvez toucher Détails pour en savoir plus sur chacun d’eux.

• Améliore les performances de la recherche pour les utilisateurs ayant de longues notes dans Contacts.

• Améliore les performances de Handoff et du presse-papiers universel lorsque les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi.

• Corrige un problème pouvant empêcher les appels entrants d’activer l’écran.

• Corrige un problème pouvant différer ou empêcher la lecture de la messagerie vocale.

• Corrige un problème empêchant l’ouverture d’un lien web dans Messages.

• Corrige un problème pouvant empêcher les utilisateurs de revenir à Mail après l’affichage de l’aperçu d’une pièce jointe à un message.

• Corrige un problème pouvant entraîner la réapparition sur l’écran verrouillé des notifications Mail effacées.

• Corrige un problème pouvant provoquer la disparition de l’heure et des notifications sur l’écran verrouillé.

• Corrige un problème empêchant les parents d’utiliser Face ID pour l’approbation des demandes d’autorisation d’achat.

• Corrige un problème pouvant empêcher la mise à jour des conditions météorologiques actuelles dans Météo.

• Corrige un problème pouvant empêcher la synchronisation des contacts avec le répertoire d’un véhicule lors d’une connexion via Bluetooth.

• Corrige un problème pouvant empêcher une app audio de lire du contenu dans un véhicule lorsque celle-ci était en arrière-plan.

Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, consultez la page web suivante : https://support.apple.com/fr-fr/HT1222

[via Mac4Ever]