ePad : magnifique concept d’un iPad axé sur l’éducation par Martin Hajek

Le designer Martin Hajek a encore frappé avec un nouveau concept baptisé « ePad » qu’il s’est empressé de sortir pour coller à l’actualité. En effet, plusieurs rumeurs s’accordent à dire qu’un nouvel iPad pas cher pourrait arriver prochainement et même être présenté demain par Apple lors de sa keynote orientée sur l’éducation.

Cet ePad est particulièrement intéressant pour deux choses. La première est qu’il disposerait de nouveaux coloris pour attirer le plus de clients possibles : noir, vert kaki et vert flashy. De plus, il serait compatible avec l’Apple Pencil, alors que cela n’est actuellement le cas que pour les iPad Pro. À noter qu’ici l’Apple Pencil aurait droit aux mêmes couleurs que la tablette. Rappelons également qu’on parle d’un iPad pas cher dont le prix pourrait être de l’ordre de 259 $.

Ces rendus 3D mettent aussi en évidence un bord plus arrondi et surtout brillant, un peu à la manière de l’iPhone X. Martin en a profité pour imaginer un iPhone X doté de la couleur RED, et un iPhone SE 2 inspiré de l’iPhone 8 (concept déjà présenté ici). Comme toujours, Martin signe encore de biens jolis concepts à la veille de la keynote Apple. Nous verrons si au moins l’un d’eux deviendra réalité…