Combien d’utilisateurs d’Apple vont acheter le nouvel iPhone en 2018 ?

Une nouvelle enquête menée par Loup Ventures nous donne des informations intéressantes sur le nombre d’utilisateurs d’Apple prêts à acheter le nouvel iPhone qui sortira en 2018.

L’enquête a été menée auprès de 511 personnes aux États-Unis, dont 226 possèdent actuellement un iPhone. Les résultats nous indiquent que 22% des utilisateurs actuels d’iPhone ont l’intention de changer leur appareil, en achetant le nouveau iPhone qu’Apple lancera à l’automne. 20% des répondants ont déclaré vouloir acheter un iPhone X ou un iPhone 8/8 Plus au cours de l’année.

Sur les 42% de ceux qui souhaitent mettre à niveau leur iPhone, 28% veulent passer à l’iPhone 8, 18% à l’iPhone X et 51% aux nouveaux modèles attendus en septembre prochain.

Dans un sondage identique réalisé à la même période l’an dernier, 23% des utilisateurs d’iPhone ont déclaré vouloir acheter les nouveaux smartphones Apple qui sortiraient quelques mois plus tard. Il y a deux ans, le pourcentage était de 15%.

Loup Ventures souligne que le taux de mise à jour de l’iPhone s’est stabilisé et c’est une excellente nouvelle pour Apple :

« Une croissance plus faible, une demande d’iPhone plus prévisible. En regardant les données pour les deux dernières années, la croissance annuelle de l’iPhone se stabilisera dans une fourchette plus prévisible de 1-5%. La bonne nouvelle est qu’une croissance plus prévisible de l’iPhone, quoique à un taux inférieur, devrait être positive pour les actions AAPL. »