Tim Cook : « Apple travaille sur des produits qui ne seront pas livrés avant des années »

Après avoir nommé Apple comme l’entreprise la plus innovante, Fast Company a rencontré Tim Cook pour parler de l’avenir de l’entreprise la plus précieuse au monde. Selon l’exécutif, Apple doit travailler sur du long terme. Elle doit se procurer les puces de silicium appropriées trois ou quatre ans à l’avance. En conséquence, Cook admet qu’Apple travaille sur de nouveaux produits qui ne verront pas le jour avant 2020.

Alors que certains croient que le produit baptisé « Apple Glasses » sera lancé dès l’année prochaine, d’autres pensent plutôt que les lunettes (ou casque AR) sera commercialisé en 2020. Et encore cela pourrait être trop optimiste. En octobre dernier, Cook a déclaré que la technologie AR pour smartglasses n’est pas encore assez mature pour permettre à Apple d’offrir des Apple Glasses à l’heure actuelle. Le fabricant sous contrat qui construira l’appareil serait Quanta, la société qui assemble actuellement les MacBook et les Apple Watch. C.C. Leung vice-président de Quanta a déclaré que son entreprise voit le lancement de l’appareil au plus tard en 2019, bien que les commentaires de Cook suggèrent que les lunettes AR vont attendre encore plus d’un an ou deux.

Tandis qu’Apple a certainement la réputation d’être avide d’argent, Cook a déclaré que l’objectif d’Apple est de fabriquer de bons produits, et non de remplir un grand coffre avec plein d’argent sur le dos de ses fidèles consommateurs qui achètent ces appareils. Ce n’est pas qu’Apple n’est pas contente d’avoir amassé une telle somme d’argent. Cela donne au titan de la technologie la possibilité d’investir dans la R&D et travailler sur de nombreuses idées différentes afin de trouver le prochain grand succès.

« Ce qui nous motive, c’est de fabriquer des produits qui donnent aux gens la possibilité de faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant. Comme l’iPhone X avec la fonction d’éclairage de portrait. C’est normalement quelque chose que vous pouviez faire seulement en tant que photographe professionnel avec une certaine configuration. Maintenant, il y a l’iPhone X qui évite une installation d’éclairage à plusieurs dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars. »

« Et un iPhone X ne se limite pas à prendre des photos : il y a tellement de choses … Avec ARKit, nous avons créé quelque chose qui a essentiellement pris de l’ampleur avec [la réalité augmentée] et qui a été intégré au système d’exploitation. Les développeurs peuvent concevoir des applications AR, dont certaines seront très utiles au point de changer la vie n’y a aucun doute à ce sujet dans mon esprit », a expliqué Tim Cook.