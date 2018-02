Concept : voici les « AR Glasses Steve Jobs » de Yanko Design

Les différents brevets, investissements et rumeurs ne laissent plus vraiment de place au doute, Apple prépare avec ses équipes un dispositif mobile de réalité augmentée. Et il n’est pas impossible que ce soit des lunettes AR ou peut-être un casque AR.

Étant donné que le mystère est encore entier, les designers imaginent ce que pourrait être cet appareil AR. Après le concept d’iDropNews, Yanko Design propose à son tour un nouveau concept baptisé « AR Glasses Steve Jobs ».

Yanko Design a été inspiré par le style des lunettes typiques portées par Steve Jobs pour réaliser ce concept. Le co-fondateur d’Apple a en effet porté pendant de nombreuses années un modèle rond particulier produit par Robert Marc.

Ces lunettes empruntent également les couleurs qu’Apple utilise actuellement sur l’iPhone, tout en étant personnalisables grâce au remplacement des deux lames.

Le design est très intéressant, mais très loin du style minimal d’Apple qui transparait dans ses différents produits.

Évidemment, ce n’est qu’un exercice de style, il est impossible de savoir pour le moment si Apple prépare ce genre de dispositif ou plutôt un casque ou encore autre chose de plus innovant. D’ailleurs, il semblerait que leur lancement ne soit pas prévu avant plusieurs années.