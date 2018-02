Et si les Apple Glass ressemblaient à ça ! [Concept]

Entre les brevets, les investissements et les rumeurs, il semble qu’Apple travaille réellement sur une paire de lunette AR dont la commercialisation pourrait avoir lieu dans les prochaines années.

En attendant ce jour, iDropNews a créé un nouveau concept baptisé Apple Glass fait de métal de haute qualité. On remarque qu’au sommet il y a une petite encoche où sont logées des caméras, des capteurs et des antennes sans fil.

Sur le verre des lunettes, il y a un véritable affichage qui projette diverses informations. Vous pouvez accéder rapidement à Siri, consulter des informations sur les événements, les rappels, les activités de santé, la météo, l’autonomie de la batterie, les notifications provenant de l’iPhone et bien plus encore. Clairement, les capteurs et les caméras intégrées serviraient à exploiter les fonctions de réalité augmentée. Le concept imagine l’utilisation d’un micro-projecteur capable de projeter des images virtuelles dans le monde réel.

Les rendus imaginent également comment les lunettes Apple seront chargées. Fondamentalement, vous pouvez mettre vos lunettes sur un tapis de recharge sans fil Qi.

Évidemment, ce n’est qu’un exercice de style et il est difficile pour Apple d’épouser un tel design. Ces rendus rappellent les premiers concepts d’Apple Watch non officielles, qui se sont révélés complètement distants du modèle réel.

Retrouvez le concept dans son intégralité à cette adresse. Le résultat est vraiment pas mal du tout, mais il va falloir ses montrer extrêmement patient avant qu’Apple ne dévoile ses lunettes de réalité augmentée.