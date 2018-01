Apple Watch Series 3 LTE bientôt disponible à Hong Kong et à Singapour

À partir de février, l’Apple Watch Series 3 LTE sera également vendu à Hong Kong et à Singapour, comme l’a annoncé Apple. Plus précisément, les pré-commandes débuteront le 2 février, tandis que les premières livraisons auront lieu dès le 9 février.

Tous les modèles Apple Watch Series 3 LTE seront disponibles dans les deux pays, y compris les variantes Hermes et Nike +. La connexion de données sera gérée par les opérateurs 1010 et CSL à Hong Kong, et Singtel à Singapour. Apple explique que le modèle vendu à Hong Kong est optimisé pour cette région et ne fonctionnera pas en Chine continentale.