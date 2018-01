[MàJ] La première bêta d’iOS 11.3 est disponible + bêta 1 de tvOS 11.3

Apple propose ce soir la toute première beta d’iOS 11.3 aux développeurs. Elle arrive au lendemain de la version finale d’iOS 11.2.5, tvOS 11.2.5, macOS 10.13.3 et watchOS 4.2.2.

On connait déjà quelques détails sur l’iOS 11.3 (build : 15E5167f) qu’Apple a dévoilé plus tôt dans la journée. En attendant de tester cette bêta 1, vous pouvez découvrir les premières nouveautés dans ce post. Nous verrons ensuite plus en détails ce qu’elle apporte, après son installation.

Vous pouvez également la télécharger si vous avez un compte développeur payant, ou un compte de bêta-testeur (gratuit). Il suffit d’installer le profil bêta d’iOS, et d’aller ensuite dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

[MàJ] : Apple a également relâché la bêta 1 de tvOS 11.3 laquelle porte le numéro de build 15L5164e. Elle est suivi par la bêta 1 de macOS High Sierra 10.13.4 (build : 17E139j), ainsi que Xcode 9.3 bêta (build : 9Q98q).