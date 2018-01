iOS 11.3 : Apple dévoile plusieurs informations (nouveaux Animojis, ARKit, status de la batterie…)

Apple propose aujourd’hui un petit tour du propriétaire du futur iOS 11.3. Plusieurs nouvelles fonctionnalités sont à l’ordre du jour telles de nouveaux Animojis, une mise à jour d’ARKit, le status de la batterie et plus encore.

Apple proposera normalement dès ce soir la toute première bêta d’iOS 11.3 aux développeurs, et certainement aux bêta-testeurs. Cette nouvelle mouture inclura également une fonction permettant à l’utilisateur d’afficher ses dossiers de santé personnels directement depuis l’app Santé. Bonne nouvelle, une nouvelle option permettra aux utilisateurs de désactiver la limitation des performances dans Paramètres > Batterie, au risque d’avoir des redémarrage inopinés de leur appareil.

(iOS 11.3 apporte également des améliorations à Apple Music, Apple News et HomeKit.)

iOS 11.3 se dotera par ailleurs de quatre nouveaux Animoji sur l’iPhone X : un ours, un dragon, un crâne et un lion. Ces derniers rejoindrons les autres Animojis existants.

La prochaine mise à jour inclura également Business Chat qui avait été annoncé lors la WWDC. L’objectif de Business Chat est de permettre aux utilisateurs d’organiser des sessions de support client avec des entreprises depuis l’app Messages. Appel explique que des tests vont être réalisés en partenariat avec Discover, Hilton, Lowe’s et Wells Fargo.

L’application Santé aura également droit à une mise à niveau majeure en intégrant les dossiers de santé des hôpitaux et des cliniques dans l’interface. Les clients pourront ainsi accéder aux données médicales disponibles de divers fournisseurs. Grâce à ce remaniement, il sera possible d’obtenir des notifications sur les résultats de laboratoire, des médicaments et plus encore. Apple précise que chacune des données de santé sont cryptées avec un mot de passe.

iOS 11.3 est aussi l’occasion pour Apple de déployer ARKit 1.5 capable de fournir aux développeurs plus de capacités pour créer des expériences AR immersives. ARKit 1.5 sera en mesure de reconnaître des surfaces verticales comme des murs, en plus de pouvoir cartographier de manière très précise des surfaces non rectangulaires telles que des tables rondes. Il sera également capable de détecter des signes et des affiches dans le monde réel et de s’intégrer parfaitement aux expériences de réalité augmentée en 3D sur l’écran de l’iPhone.

De son côté, l’app Music proposera désormais plus de vidéos musicales, avec les meilleurs albums pour les meilleurs nouveaux clips ainsi que les classiques. Les utilisateurs pourront regarder leurs artistes préférés en continu dans de nouvelles playlists de vidéos musicales. Ces fonctionnalités nécessitent un abonnement Apple Music.

Pour Apple News, Apple améliore Top Stories et propose du contenu vidéo dans une nouvelle section vidéo de « Pour vous ».

iOS 11.3 inclut également la prise en charge de l’authentification logicielle HomeKit, ce qui permet aux fabricants d’accessoires de mettre à niveau leurs accessoires pour prendre en charge HomeKit sans matériel supplémentaire. La mise à jour inclut aussi AML, Advanced Mobile Location, pour envoyer automatiquement l’emplacement d’un utilisateur aux services d’urgence lors d’un appel d’urgence.

Pour information, iOS 11.3 sera disponible pour en version finale au printemps. Si vous voulez tester en avant-première iOS 11.3, il faut soit un compte développeur (payant) ou un compte bêta-testeur (gratuit).

