iOS 11.2.5, tvOS 11.2.5, macOS 10.13.3 et watchOS 4.2.2 sont disponibles en version finale

Apple vient tout juste de relâcher la version finale d’iOS 11.2.5, tvOS 11.2.5, macOS 10.13.3 et watchOS 4.2.2 . Cela signifie que tout le monde peut enfin télécharger ces dernières moutures.

Elles apportent principalement des corrections de bugs et autres améliorations. Ne vous attendez pas à des nouveautés notables. Pour télécharger ces versions, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, ou encore depuis iTunes ou depuis le Mac App Store (selon votre appareil).

Voici le changelog d’iOS 11.2.5 :

iOS 11.2.5 inclut la prise en charge du HomePod et la possibilité pour Siri de lire l’actualité (États-Unis, Royaume-Uni et Australie uniquement). Cette mise à jour résout aussi des problèmes et apporte des améliorations.

Prise en charge du HomePod

Configurez et transférez automatiquement votre identifiant Apple, Apple Music, Siri et vos réglages Wi-Fi vers le HomePod.

Siri et l’actualité

Siri peut désormais lire l’actualité, en lui demandant par exemple en anglais : « Dis Siri, fais-moi écouter les dernières nouvelles. » Vous pouvez aussi poser des questions portant sur des catégories spécifiques, y compris l’actualité sportive, économique ou musicale.

Autres améliorations et corrections