Apple prévoirait d’abandonner l’iPhone X au lieu de le vendre moins cher

L’analyste Ming-Chi Kuo croit savoir qu’Apple a un projet assez étonnant quant à l’avenir de l’iPhone X. Selon lui, l’iPhone des 10 ans ne ferait pas plus d’un an dans le catalogue du géant californien.

La raison serait liée au fait que trois nouveaux iPhone sont prévus à l’automne prochain. Parmi eux, il y aurait deux iPhone à écran OLED, l’un de 5,8 pouces et l’autre de 6,5 pouces, tandis qu’un iPhone à écran LCD de 6,1 pouces viendrait compléter la liste.

Si tel est le cas, l’iPhone marquant les 10 ans de la gamme n’aura pas fait long feu. Possible qu’Apple fasse un tel choix afin de concentrer la production sur les nouveaux iPhone et se donner plus de chance de les vendre en masse plutôt que de maintenir l’iPhone X en vie tout en baissant son prix. Il pourrait cannibaliser les ventes, d’autant qu’il offre déjà d’excellentes performances.

Pour info, Ming-Chi Kuo est souvent très bien renseigné sur les plans d’Apple. De fait, on peut effectivement s’attendre à l’abandon total de l’iPhone X dès cet automne. Normalement, Apple garde ses anciens iPhone au catalogue avec des prix plus bas, de sorte à pouvoir attirer de nouveaux clients peu fortunés. Ce ne sera apparemment pas le cas cette année…

En 2018, Apple pourrait donc faire un tout autre choix et mettre toutes les chances du côté des trois prochains iPhone. À ce propos, Kuo annonce les tarifs suivants : l’iPhone LCD de 6,1″ entre 650 et 750 dollars, l’iPhone OLED de 5,8″ autour des 999 dollars et l’iPhone OLED de 6,5″ sera probablement vendu bien au-dessus des 1000 dollars.

Rappelons que l’actuel iPhone X est vendu à 1 159€ pour le 64Go et 1 329€ pour la version de 256Go. Concrètement, l’iPhone OLED de 6,5″ pourrait être proposé dans cette tranche de prix.