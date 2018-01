iPhone OLED de 2019 : l’encoche pourrait être bien plus petite !

Si l’encoche de l’iPhone X n’as pas reçu que des louanges, il se pourrait que celle-ci soit miniaturisée dans l’iPhone OLED de 2019.

D’après ETNews, Apple aurait en effet dans l’idée de réduire la taille de l’encoche, de sorte à ce qu’elle prenne moins de place au niveau de l’écran. Rappelons que cette encoche permet à Apple de placer plusieurs composants importants et nécessaires à Face ID. Il y a notamment la caméra infrarouge, l’illuminateur infrarouge, le projecteur de points, en plus du haut-parleur et de la caméra FaceTime.

Le géant Cupertino chercherait donc une solution pour réduire la taille de ces différents composants pour arriver à cet objectif. Bien sûr, cela n’est pas aussi simple à faire, d’autant plus que le nouvel iPhone OLED est prévu pour une commercialisation à l’automne prochain.

Pour mémoire, Apple pourrait lancer une nouvelle version de l’iPhone X, ainsi qu’un iPhone X Plus doté d’un écran OLED de 6,5 pouces. Il se dit également qu’un nouvel iPhone LCD de 6,1 serait dans les projets. En clair, trois iPhone pourraient présentés en septembre…