Apple est en rupture de stocks de batteries d’iPhone 6 Plus

Depuis qu’Apple a baissé le prix du remplacement de batterie de 89 € à 29 €, de nombreux clients se sont jetés sur l’occasion pour profiter de cette baisse tarifaire, mise en place suite à l’affaire du BatteryGate.

Seulement, Apple doit désormais faire face à une rupture de batterie sur plusieurs modèles, dont l’iPhone 6 Plus. Pour ce dernier, Apple explique que les stocks seront à nouveau disponibles entre mars et avril. Le problème est avéré aux États-Unis, mais il est également possible que d’autres pays soient également concernés par cette rupture soudaine.

Dans le détail, Apple a informé les responsables de ses Apple Store et revendeurs agréés qu’un délai de deux semaines est nécessaire pour le changement de batterie d’un iPhone 6 et 6s Plus. Pour les autres modèles tels que l’iPhone 6s, l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus et l’iPhone SE, il ne semble pas y avoir trop de problèmes pour le moment, mais tout dépend des régions.

Rappelons que la baisse de prix est effective jusque fin décembre 2018 et seulement à partir de l’iPhone 6 ou modèles ultérieurs.