BatteryGate : Apple pourrait perdre 10 milliards de dollars de revenus

L’affaire BatteryGate à laquelle est confrontée en ce moment Apple pourrait bien lui coûter plusieurs milliards. D’après les estimations du cabinet Amalgam Insights, le géant californien pourrait voir ses revenus baisser jusqu’à 10 milliards de dollars en 2018.

Amalgam Insights se base sur les millions de remplacements de batterie qu’Apple est susceptible de réaliser. Hyoun Park, CEO d’Amalgam Insights, explique que « 15 millions de propriétaires d’iPhone plus anciens, tels que l’iPhone 6 et 7, vont profiter de l’offre d’Apple pour remplacer leurs anciennes batteries. »

En tenant compte du prix moyen de 650 $ d’un iPhone, la firme de Cupertino pourrait perdre entre 5 à 10 milliards de dollars cette année.

Hyoun Park explique ensuite « que la situation aurait dû être découverte plus tôt par les responsables informatiques des entreprises, où les iPhones sont utilisés dans l’ensemble de l’organisation », d’ajouter que cela peut également leur servir de leçon. « La disponibilité et les performances de base doivent être la responsabilité d’une organisation informatique compétente. Surveillez vos appareils ou forcez vos fournisseurs à fournir cette information. C’est une leçon à tous les niveaux en informatique. Au fur et à mesure que tout devient logiciel, capteur, et collecte de données, tout doit être surveillé comme un atout informatique. »