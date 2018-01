La fonction de confidentialité de Safari fait perdre des centaines de millions de dollars au marché publicitaire

Selon The Guardian, les sociétés de publicité en ligne perdent et continueront à perdre des centaines de millions de dollars à cause de la fonction de confidentialité – Intelligent Tracking Prevention (ITP) – qu’Apple a introduit sur Safari.

Seule Criteo, une entreprise qui contrôle 15% du marché basé sur un navigateur, prévoit de réduire ses revenus d’un cinquième en 2018 par rapport aux prévisions faites avant l’annonce d’Apple d’ITP. Ces données confirment que l’impact de la nouvelle confidentialité dans Safari sera très sérieux pour l’ensemble du marché publicitaire à l’échelle mondiale.

En passant, l’ITP continuera d’être développé et amélioré au cours des prochaines années. Sorti en septembre sur iOS et MacOS, cet outil qui limite la possibilité de suivre les utilisateurs a été trompé par une faille de Criteo et d’autres régies publicitaires, mais cette faille a été comblée par Apple avec iOS 11.2 sorti en décembre.

L’Intelligent Tracking Prevention réduit l’utilisation des cookies, qui peuvent potentiellement être utilisés pour créer des profils détaillés de l’activité Web de l’utilisateur, par exemple en affichant des annonces de bijoux à quelqu’un qui visite des sites de mariage, même si vous vous connectez à des pages Web complètement indépendantes.

Plusieurs organisations du secteur de la publicité ont protesté contre l’ITP, en la qualifiant d’ « unilatérale et lourde », ainsi qu’une menace pour le « précieux écosystème de la publicité numérique qui finance une grande partie du contenu et des services numériques d’aujourd’hui ».