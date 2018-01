Apple permet le remplacement de batterie à 29€ une seule fois par iPhone

Apple prévient sur son site que les clients ne peuvent remplacer la batterie de leur l’iPhone au prix de 29€ qu’une seule fois, après quoi le tarif repassera à 89€.

Les appareils éligibles sont l’iPhone SE, l’iPhone 6/6 Plus, l’iPhone 6s/6s Plus, l’iPhone 7/7 Plus, l’iPhone 8/8 Plus et l’iPhone X. Si votre iPhone e présente pas encore de problème de batterie, nous vous conseillons d’attendre le plus longtemps possible avant de la remplacer. Le programme dure jusqu’au 31 décembre 2018, vous avez donc jusqu’à cette date pour changer la batteire à moindre coût.

« Jusqu’au 31 décembre 2018, les frais de remplacement hors garantie de la batterie sont de 29 € pour tout iPhone 6 ou modèle ultérieur éligible. Le remplacement de batterie à 29 € peut être limité à une réparation par iPhone. »

Précisons qu’Apple change les batteries de tous les clients sans exception. Peu importe ce que dira le diagnostic, Apple la changera sans discuter même si la batterie ne présente aucun défaut. Le mieux est tout de même d’attendre le dernier moment pour lancer cette réparation à 29€. Ainsi, votre iPhone disposera d’une batterie neuve le plus tard possible et sa durée de vie sera plus longue.