Bridage iPhone : Apple change les batteries de tous les clients sans exception

Il y a du nouveau dans le programme de remplacement des batteries des iPhone 6, 6s, SE et iPhone 7. Avant tout rappelons que le prix est récemment passé de 89€ à 29€ suite à l’affaire #BatteryGate. Apple a en effet reconnu brider les performances de l’iPhone sous certaines versions d’iOS dès lors que la batterie commence à être sérieusement usée.

Le problème est qu’Apple n’a pas informé ses fidèles clients, ce qui a provoqué une déferlante et permis par la même occasion de lancer ce programme de remplacement des batteries pour les appareils concernés. Notez que si vous avez un iPhone 6s fabriqué entre septembre et octobre 2015, le remplacement de batterie est gratuit. Si vous avez un doute sur la date de fabrication vous pouvez contacter un conseiller Apple qui vous dira si votre iPhone 6s est éligible.

Selon les informations obtenues par nos confrères iGen, le remplacement de batterie s’adresse à tout le monde, et pas seulement à ceux dont la batterie d’iPhone est réellement reconnue comme défectueuse par son outil de mesure (l’offre de remplacement de batterie est valable jusqu’en décembre 2018). Peu importe si la batterie est dans le vert, le rouge ou le jaune, Apple la changera sans même discuter pour seulement 29€ (sauf pour les iPhone 6s éligibles au remplacement gratuit). Si vous avez déjà changé la batterie à plein tarif, il est possible de demander un geste commerciale à Apple ou un possible remboursement de la différence en passant par l’assistance Apple.

Qu’en est-il si l’iPhone a déjà été ouvert ?

Nous venons d’avoir le SAV d’Apple par téléphone à ce sujet. Le conseiller nous a répondu qu’un iPhone déjà ouvert peu être pris en charge par le SAV. En revanche, il appartiendra au technicien, après avoir reçu l’iPhone, de voir s’il a subi des dommages ou non, auquel cas des frais supplémentaires pourraient être appliqués. Nous avons alors lancé ce matin un remplacement gratuit d’un de nos iPhone 6s sur lequel nous avons remplacé le châssis d’origine par une copie en version noire. Nous avons bien spécifié cela au conseiller qui a tout de même mis en place la procédure de remplacement de batterie gratuit étant donné que notre iPhone 6s est éligible (fabriqué entre octobre et septembre 2015). Un transporteur viendra le chercher normalement demain chez nous, et nous verrons ensuite si le châssis non d’origine pose problème ou pas.

En l’état, nous pouvons pas encore dire s’il y aura des frais supplémentaires. Mais c’est déjà une bonne chose de savoir que le SAV d’Apple ne rechigne pas sur ce point, et lance quand même la procédure de remplacement de batterie. Cela signifie peut-être que si vous avez déjà changé vous-même la batterie de votre iPhone, Apple le prendra tout de même en charge. En revanche, il nous reste à savoir si Apple appliquera des frais supplémentaires…nous le saurons dans les prochains jours.

Notez qu’Apple envoie une note à ce sujet au client avant toute intervention. Nous vous tiendrons au courant dès nous aurons des nouvelles du SAV…

Une future fonction dans iOS

Pour éviter que ce genre d’affaire se reproduise, Apple a indiqué travailler sur une nouvelle fonction qui avertira les utilisateurs que la batterie commence à montrer des signes de fatigue. Ils auront alors le choix d’activer ou non le bridage des performances afin d’éviter les arrêts inopinés et mettre en danger les autres composants de l’iPhone. Cette nouvelle fonction devrait voir le jour dans une future version d’iOS. Cependant, Apple n’a pas encore donné plus de détails à ce propos, ni de date précise. Nous y reviendrons en temps voulu…