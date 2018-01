Que peut-on attendre d’Apple en 2018 ?

En 2017, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits comme l’iPhone X, l’iPhone 8 / 8 Plus et plus récemment l’iMac Pro. L’année a également été l’occasion pour le géant américain de sortir les dernières mises à jour logicielles telles qu’iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 et macOS High Sierra. Maintenant que nous sommes en 2018, il est intéressant de se pencher sur ce que nous réserve Apple cette année…

HomePod

Début 2018, Apple prévoit déjà de sortir son haut-parleur connecté, le HomePod, lequel devrait normalement voir le jour fin 2017, mais la firme a expliqué qu’il y avait encore des optimisations à faire.

Dans le détail, le HomePod est un haut-parleur de haute qualité doté de 7 tweeters, chacun avec son propre pilote, et un woofer de 4 pouces vers le haut pour un son clair et sans distorsion. La puce A8 alimente les fonctions spatiales, ce qui permet au HomePod d’analyser une pièce et d’ajuster le meilleur son pour cet environnement.

Le HomePod intègre par ailleurs Siri et Apple Music. Les commandes vocales peuvent être envoyées à l’aide des six microphones installés dans le haut-parleur. L’utilisateur peut ainsi émettre des commandes depuis n’importe où dans la pièce, comme lancer la lecture d’une playlist.

Si aucun autre retard n’a lieu, le HomePod devrait être disponible uniquement aux États-Unis d’ici la fin du mois de mars.

AirPower

Déjà présenté par Apple lors de sa dernière keynote, l’AirPower devrait être lancé dans les premiers mois de l’année de 2018. L’AirPower est une base de recharge sans fil Qi capable de charger jusqu’à trois appareils simultanément, comme l’iPhone X / 8, l’Apple Watch et le futur boîtier des AirPods sans fil. Le prix sera d’environ 199 $.

Nouveaux AirPods

2018 devrait également être l’occasion pour Apple de lever le voile sur deux nouvelles fonctionnalités pour les AirPods, en plus d’un nouveau boîtier compatible avec le chargement sans fil. Sa sortie serait programmée pour mi-2018. Il sera possible d’acheter le nouveau boîtier séparément pour ceux qui ont déjà acheté les écouteurs, ou conjointement avec les AirPods pour les nouveaux utilisateurs.

En ce qui concerne la deuxième génération d’AirPods, nous parlons d’un design identique mais avec des composants quartz plus petits. Apple devrait également apporter des améliorations en ce qui concerne la connectivité Bluetooth et le processeur W1. Et apparemment, de nouvelles couleurs pourraient être aussi de la partie.

Trois nouveaux iPhone

Trois nouveaux iPhones devraient sortir en 2018, tous avec un design similaire à l’iPhone X. D’après les rumeurs, il serait question d’un iPhone OLED de 6,5 pouces, d’un iPhone OLED de 5,8 pouces (identique à l’iPhone X) et d’un iPhone doté d’un écran LCD de 6,1 pouces.

Le modèle le plus attendu est précisément la version « Plus » de 6,5 pouces, c’est-à-dire un plus grand iPhone X de la même taille que l’actuel iPhone 8 Plus. Il y a aussi beaucoup d’intérêt dans le modèle LCD de 6,1 pouces, qu’Apple pourrait proposer à un prix compris entre 649 et 749 dollars.

Les trois nouveaux iPhone auront droit à un écran bord à bord, ainsi qu’au système de caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID. En clair, Apple pourrait mettre un point final à Touch ID sur sa gamme iPhone.

Pour l’heure, il est encore trop tôt pour connaitre les autres possibles nouveautés mais les spéculations font état d’un nouveau processeur plus performant, et à des batteries à plus grande capacité. Nous verrons si cela se confirme en cours d’année…

iPad / iPad Pro

La gamme iPad pourrait quant à elle recevoir un vrai renouveau. Face ID pourrait être la grande nouvelle de l’iPad Pro 2018, ce qui donnerait aux utilisateurs la possibilité de déverrouiller l’appareil grâce à la reconnaissance faciale. Tous les gestes sur iPhone X seraient également intégrés pour remplacer le bouton Home.

En termes de design, l’iPad Pro pourrait s’inspirer de l’iPhone X avec un écran borderless et peut-être même avec la présence de la fameuse encoche en haut. De nouveaux GPU et processeurs plus puissants seraient également au programme, mais l’écran OLED pourrait en revanche encore se faire attendre. Apple semble s’orienter dans cette direction pour des raison de contraintes techniques et de coût pour des écrans OLED d’une telle taille.

Apple devrait garder les tailles de 10,5 et 12,9 pouces. Il n’est pas exclu qu’une nouvelle version de l’Apple Pencil, plus précise et avec encore plus d’autonomie, et peut-être même être compatible avec l’iPhone. Cependant, le nouvel iPad Pro ne pouvait être présenté qu’en septembre.

Quand à l’iPad de 9,7 pouces vendu à un prix inférieur (409 € pour le modèle 32 Go), Apple devrait toujours le proposer en 2018, ce qui lui permettrait d’avoir une tablette à faible coût avec malgré tout des fonctionnalités avancées. Il n’est d’ailleurs pas impossible que le géant de Cupertino revoit le prix à la baisse, à savoir un prix de départ à 379 €, afin de conquérir encore plus de marchés émergents. Sa sortie devrait se faire autour du mois de mars.

Apple Watch Series 4

Apple révèlera sa nouvelle Apple Watch Series 4 en septembre prochain. Elle pourrait apporter un nouveau design, car Apple n’a jamais sensiblement modifié l’esthétique de ses montres connectées depuis le lancement.

Il est également probable qu’Apple utilisera pour la première fois un écran micro-LED sur Apple Watch, anticipant ce qui pourrait être la solution pour les écrans des futurs iPhone de 2020. Les dalles micro-LED ont la particularité d’être plus mince et plus léger, apportent des améliorations au niveau des couleurs et de la luminosité. Apple devrait également ajouter de nouveaux capteurs (ECG) pour surveiller la santé de l’utilisateur.

Mac

D’ici mi-2018, Apple devrait sortir une petite mise à jour pour les iMac de 21,5 et 27 pouces en introduisant la huitième génération de puces Intel Coffee Lake. Ces processeurs garantiront 32% de performances supplémentaires. Toutefois, il ne devrait y avoir aucune nouveauté en terme de design.

En juin, le nouveau MacBook Pro devrait également avoir droit à la huitième génération des processeurs Intel Kaby Lake, ainsi qu’à de la RAM et SSD plus rapides. Aucun changement esthétique n’est attendu.

Toujours en juin, de nouveaux MacBook pourraient être lancés, avec des processeurs plus puissants et une plus grande autonomie. Les informations sont encore trop insuffisantes pour en dire davantage.

Logiciels

À la WWDC en juin, Apple présentera iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 et tvOS 12. Pour le moment, nous ne connaissons pas les changements qui sont susceptibles d’être apportés, même s’il y a des améliorations attendues en termes de réalité augmentée. Les versions bêtas qui seront rendues disponibles en juin permettront d’en savoir plus, avant la sortie des versions finales en septembre.

Autres

2018 pourrait être l’année du contenu vidéo original sous licence d’Apple, car la société travaille depuis un certain temps sur ce type d’offres à publier sur Apple Music et iTunes. Le géant américain pourrait également dévoiler au cours des premiers mois de l’année, un nouvel iPhone SE pour les marchés émergents, en plus de la nouvelle version du Mac mini, qui n’a pas été mise à jour depuis plusieurs années.

Nous attendons également des innovations pour la plate-forme de conduite autonome sur laquelle Apple travaille depuis plusieurs années déjà, ainsi que de nouveaux écrans professionnels à combiner avec l’iMac Pro.

Et vous, qu’attendez-vous le plus en 2018 ?